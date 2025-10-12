Der SC Magdeburg bleibt in der Bundesliga ungeschlagen. Mit dem 39:30-Sieg gegen den Bergischen HC stehen die Elbestädter weiter bei einem Minuspunkt - einer weniger als Spitzenreiter Flensburg.

Magdeburg - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga den nächsten Erfolg eingefahren. Gegen den Bergischen HC siegten die Elbestädter am Sonntagnachmittag vor 6.600 Zuschauern mit 39:30 (19:16). Beste Magdeburger Schützen waren Elvar Örn Jonsson und Omar Ingi Magnusson mit je sieben Treffern, dazu gelangen Torwart Matej Mandic 14 Paraden. In der Liga liegt der SCM auf Rang zwei, hat aber ein Spiel weniger absolviert als Spitzenreiter Flensburg.

Magdeburg startete defensiv konzentriert, wehrte die ersten BHC-Angriffe ab und führte schnell mit vier Toren (4:0/6.). Anschließend steigerten sich die Gäste im Angriff und verkürzten, auch weil der SCM einige Angriffe überhastet und ungenau abschloss (7:6/14.). Der Magdeburger Abwehr fehlte phasenweise der Zugriff, aber trotzdem konnten sich die Elbestädter wieder leicht absetzen (12:8/19.). Bis zur Pause verpasste der SCM eine höhere Führung, vergab vorn zu häufig.

Magdeburger 7:0-Lauf bringt die Vorentscheidung

Zu Beginn der zweiten Hälfte profitierte der BHC von Torwartparaden, verkürzte wieder auf einen Treffer (20:19/33.). Der SCM wusste sich aber wieder zu steigern und warf per 7:0-Lauf einen klaren Vorsprung heraus (28:20/41.). Die Gäste gaben sich trotz des großen Rückstands nicht auf, verhinderten eine noch höhere Niederlage.