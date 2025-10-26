Handball-Bundesligist SC Magdeburg gewinnt in Hannover das vierte Spiel in acht Tagen. Magdeburg bleibt mit nur einem Minuspunkt erster Verfolger von Tabellenführer Flensburg.

Hannover - Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga wichtige Auswärtspunkte geholt. Bei Hannover-Burgdorf siegten die Elbestädter vor 9.900 Zuschauern mit 24:22 (8:8). Drei Magdeburger waren mit je vier Treffern beste Schützen ihres Teams. Der SCM bleibt damit in der Liga ungeschlagen.

Beide Teams begannen nervös - Magdeburg scheiterte an Torwart Simon Gade - auch doppelt per Siebenmeter, Hannover produzierte technische Fehler (2:2/10.). In einer torarmen Partie griff SCM-Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit, forderte mehr klare Abschlüsse. Doch die Elbestädter taten sich weiter schwer, fanden nicht zu ihrem Spiel. Immerhin funktionierte die Magdeburger Deckung, hielt das Unentschieden.

Magdeburg erarbeitet sich Vorsprung

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gade das große Problem des SCM, doch Hannover fand ebenso selten Lücken in Magdeburgs Deckung. Die Elbestädter schafften es schließlich, sich einen Drei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten.

Das Spiel wurde nun deutlich torreicher, weil beide Teams aufs Tempo drückten. Dabei führte der SCM zwischenzeitlich mit fünf Treffern, doch ein 5:0-Lauf der Gastgeber brachte den Ausgleich. Magdeburg konterte jedoch noch einmal und holte sich den wichtigen Auswärtserfolg.