Seit der schweren Verletzung von Jade Cholet sucht der Brandenburger Bundesligist nach einer neuen Außenangreiferin. Und ist jetzt in Erfurt fündig geworden.

Potsdam - Kurz vor Schließung des Transferfensters für diese Saison ist Frauenvolleyball-Bundesligist SC Potsdam auf seiner Suche nach einer neuen Außenangreiferin fündig geworden. Am Freitag meldete der Club die Verpflichtung der 22 Jahre alten Ex-Junioren-Nationalspielerin Lara Darowski vom Liga-Schlusslicht Schwarz-Weiß Erfurt.

Die 1,84 Meter große Darowski ist als Ersatz gedacht für die Französin Jade Cholet, die nach einem Kreuzbandriss monatelang ausfällt. „Diese Neuverpflichtung war unbedingt notwendig mit Blick auf die Play-offs und unseren Einzug ins Europapokal-Halbfinale“, sagt SCP-Geschäftsführer Eugen Benzel.

Lara Darowski freut sich auf die neue Herausforderung. „Ich kann in Potsdam noch mal auf höherem Niveau spielen. Das reizt mich“, sagte sie. Die Brandenburgerinnen sind in der Bundesliga Tabellenfünfter, konnten aber bisher keines ihrer fünf Spiele in diesem Jahr gewinnen.