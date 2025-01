Trotz Überzahl kann der FC Schalke 04 seinen guten Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga nicht fortsetzen. Der Torjäger vergibt die besten Gelegenheiten.

Schalke 04 enttäuscht beim 0:0 in Braunschweig

Braunschweig - Der FC Schalke 04 ist enttäuschend in die Rückrunde der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig reichte es für den Ruhrpott-Club nach zuvor sieben Punkten aus drei Partien nur zu einem 0:0. Mit 21 Punkten bleibt Schalke auf Platz 13.

Auch in Überzahl nach einer Roten Karte für Braunschweigs Jannis Nikolaou (67. Minute) schaffte das Team von Trainer Kees van Wonderen vor 22.389 Zuschauern keinen Treffer. Braunschweig erkämpfte sich einen Zähler, steht weiterhin auf Platz 17.

Mit dem Ex-Schalker Lino Tempelmann versuchten die Braunschweiger, die Knappen in Bedrängnis zu bringen. Der Mittelfeldspieler kam in der Winterpause aus Gelsenkirchen und spielt in der Rückrunde auf Leihbasis bei den Norddeutschen. Torhüter Ron-Thorben Hoffmann, der ebenfalls vom FC Schalke ausgeliehen wurde, durfte aufgrund einer Vereinbarung zwischen den Clubs dagegen nicht auflaufen. Bei Schalke stand der Ex-Liverpool-Schlussmann Loris Karius nicht im Kader.

Viele Zweikämpfe, keine Torchancen

Eintracht-Keeper Marko Johansson und sein Schalker Kontrahent Justin Heekeren blieben lange Zeit ohne Beschäftigung. Das Spiel lebte von Zweikämpfen und Intensität. Torchancen gab es in den ersten 45 Minuten auf beiden Seiten nicht.

Schalke wurde nach dem Seitenwechsel gefährlicher, vergab durch Moussa Sylla die erste Gelegenheit (53. Minute). Auch die nächste Chance lief über den Angreifer, doch Braunschweigs Nikolaou brachte den allein auf das Tor laufenden Franzosen zu Fall. Schiedsrichter Florian Lechner zeigte dem Verteidiger die Rote Karte.

In Überzahl erhöhte Schalke weiter den Druck, die Eintracht kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. In der Schlussphase besaß einmal mehr Sylla die beste Möglichkeit für S04. Sein Kopfball landete allerdings knapp neben dem Braunschweiger Tor.