Hannover - Der FC Schalke 04 hat das erste Spiel mit dem neuen Trainer Kees van Wonderen verloren. Der frühere Champions-League-Club unterlag am Samstag mit 0:1 (0:1) bei Hannover 96 und bleibt dadurch auch mit dem 55 Jahre alten Niederländer auf Platz 14 der 2. Fußball-Bundesliga hängen.

Hannovers Fabian Kunze schockte die mehr als 10.000 Schalker Fans unter den 49.000 Zuschauern schon in der vierten Minute mit dem 1:0 für 96. Die klar besseren Niedersachsen versäumten es danach, einen zweiten Treffer nachzulegen. Das vermeintliche 2:0 durch Jessic Ngankam (84.) zählte wegen einer Abseitsstellung nicht.

Van Wonderen brachte mit Torwart Ron-Thorben Hoffmann und Mittelfeldmann Lino Tempelmann zwei Spieler, die von seinem Vorgänger Karel Geraerts in dieser Saison nie berücksichtigt worden waren. Trotzdem war bei den Schalkern kein positiver Effekt nach dem Trainerwechsel zu erkennen.

Erst in der 40. Minute schoss S04 zum ersten Mal auf das Tor. Gerade offensiv waren die Gäste viel zu harm- und ideenlos. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Kenan Karaman erst in der Nachspielzeit (90.+1). Der Kapitän sah außerdem seine fünfte Gelbe Karte in dieser Saison und wird deshalb bei van Wonderens Heimdebüt gegen die SpVgg Greuther Fürth am kommenden Samstag fehlen.