Mit dem Transfer von Stürmer-Star Dzeko hat Schalke 04 seine Aufstiegsambitionen untermauert, nun kommt Verstärkung für das Mittelfeld. Der Club setzt dabei auf einen weiteren Ex-Bundesliga-Profi.

Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat den nächsten namhaften Winter-Transfer getätigt: Der frühere Bundesliga-Spieler Dejan Ljubicic wechselt zum Zweitliga-Spitzenreiter, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 erhält. Der 28 Jahre alte Österreicher kommt von Dinamo Zagreb.

Internationale Erfahrung

„Dejan hat bei seinen bisherigen Stationen und auch schon in der österreichischen Nationalmannschaft seine vielfältigen Qualitäten auf verschiedenen Positionen gezeigt“, sagte Youri Mulder, Schalkes Direktor Profifußball. „Er erkennt Räume schnell, trifft saubere Entscheidungen und strukturiert das Spiel aus dem Zentrum heraus. Zudem bringt er eine hohe Spielintelligenz mit.“

Von 2021 bis zum vergangenen Sommer spielte Ljubicic noch für den 1. FC Köln. Auch in europäischen Vereinswettbewerben war er schon aktiv.

Die Schalker haben ihre Aufstiegsambitionen bereits mit den Verpflichtungen des früheren Bundesliga-Torschützenkönigs Edin Dzeko (39/AC Florenz) untermauert. Zudem kam Schlussmann Kevin Müller (34) aus Heidenheim als Ersatzkeeper.