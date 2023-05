Magdeburg - Ein regnerischer Wochenstart erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte, startet der Tag zunächst trocken und wolkenfrei. Gegen Mittag verdichten sich die Wolken, dabei treten lokale Schauer und einzelne Gewitter auf. Zum Teil kommt es zu Starkregen und Windböen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht regnet es vereinzelt, im weiteren Verlauf klingt es dann weitestgehend ab. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 6 und 10 Grad ab.

Der Dienstag bleibt wolkig, örtlich treten Schauer auf. In der Altmark kommt es zu einzelnen Windböen. Tagsüber sinken die Temperaturen auf kühlere 13 bis 16 Grad. Nachts wird es laut DWD weiterhin bewölkt. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 6 Grad.

Am Mittwoch halten sich die Wolken am Himmel, Regen wird nicht erwartet. Im Norden sowie im Harzumfeld treten Windböen auf. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht auf Donnerstag wird es wechselnd bewölkt und trocken. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 1 und 4 Grad.