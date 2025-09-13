Wolken, Schauer und Gewitter - in Niedersachsen und Bremen macht sich der Herbst bemerkbar. Besonders an der Küste wird es außerdem windig.

Hannover/Bremen - Das Wetter zeigt sich am Wochenende und auch zum Start der neuen Woche in Niedersachsen und Bremen von seiner herbstlichen Seite. Der Samstag ist wolkig und verregnet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vereinzelt entstehen immer wieder Gewitter. In Ostfriesland werden Temperaturen von bis zu 17 Grad erwartet, im Raum Hannover von bis zu 20 Grad. In der Nacht kühlt es auf Werte zwischen 13 Grad auf den Inseln und 8 Grad im Harz ab.

Am Sonntag bleiben die Regenwolken über Niedersachsen und Bremen. Immer wieder setzen Schauer und Gewitter ein. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad.

Stürme und Böen zum Wochenstart an der Nordsee

Die neue Woche startet zunächst mit weiteren Schauern und Gewittern, bevor es im Laufe des Nachmittags vom Süden Niedersachsens her auflockert. Mit bis zu 19 Grad an der Nordsee und bis zu 22 Grad im Osten Niedersachsens wird es etwas wärmer. An der Küste werden laut DWD schwere Sturmböen erwartet.

Am Dienstag bleibt es wieder meist regnerisch, bei Tageshöchstwerten um die 19 Grad. An der Nordsee bleibt es stürmisch.