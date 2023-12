Die Temperaturen sind milder als in den vorhergehenden Wochen - zugleich ist es regnerisch und im Bergland stürmisch. Das hat Folgen für die Wasserstände in kleinen Flüssen.

Magdeburg/Leipzig - Die Woche startet mit ungemütlichem Wetter für die Menschen in Sachsen-Anhalt. Nach Schauern und frischem Wind am Montag, ist auch am Dienstag gebietsweise mit Niederschlägen zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Bergland wurde starker bis stürmischer Wind erwartet, auf dem Brocken sogar schwere bis orkanartige Sturmböen. Die Harzer Schmalspurbahnen ließen deswegen am Montag wieder den Zugverkehr zwischen Schierke und dem Brocken ruhen, wie auch schon am Sonntag.

Kleine Flüsse in Sachsen-Anhalt führen teils höhere Wasserstände. Im Einzugsgebiet von Bode und Ilse sei etwa ein hohes Niveau zu verzeichnen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale in Magdeburg mit. „Auf Grund der weiterhin abtauenden Schneedecke und der vorhergesagten Niederschläge kann eine steigende Tendenz in der Wasserführung nicht ausgeschlossen werden.“ Im Einzugsgebiet der Weißen Elster komme es zu steigenden Wasserständen.