Das Wetter in Niedersachsen und Bremen startet unbeständig in die neue Woche. Besonders im Süden drohen starke Gewitter.

Hannover - In Niedersachsen und Bremen zeigt sich das Wetter von seiner unbeständigen Seite. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wechseln sich heute Sonne und dichte Wolken ab, besonders im südöstlichen Landesteil sind kräftige Regenschauer und vereinzelt starke Gewitter möglich. Die Temperaturen liegen bei etwa 18 Grad an den Küsten, im Landesinneren werden bis zu 23 Grad erreicht. Der Wind weht überwiegend schwach bis mäßig, an der Nordsee etwas frischer.

In der Nacht zum Dienstag klingen die letzten Schauer allmählich ab, nur an der Nordsee bleibt es zeitweise nass bei Tiefsttemperaturen zwischen 14 und 10 Grad. An der Küste frischt der Wind auf.

Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Es bleibt teils bewölkt, teils aufgelockert, immer wieder ziehen Schauer durch, vereinzelt begleitet von Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 17 Grad an der Küste, im Binnenland werden 18 bis 21 Grad erreicht. Der Wind weht schwach bis mäßig, an der Küste frischer.

Mittwoch bringt einen Mix aus Sonne und Wolken

In der Nacht zum Mittwoch lässt der Regen allmählich nach, der Himmel zeigt sich teils bewölkt, teils aufgelockert. Die Luft kühlt sich auf 15 Grad an der See und bis zu 10 Grad im Binnenland ab.

Der Mittwoch bringt einen Mix aus Sonne und Wolken, im Süden kann gelegentlich etwas Regen fallen, so der DWD. An den Küsten werden bis zu 18 Grad erreicht, im Landesinneren steigen die Temperaturen auf maximal 23 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig, mit frischen Böen an der Nordsee. In der Nacht zum Donnerstag beruhigt sich das Wetter, es bleibt meist trocken bei Tiefstwerten von 10 Grad im Landesinneren und etwa 15 Grad an der Küste.