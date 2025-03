Ob in Deutschland oder Uganda: Mütter können auf verschiedene Weise in Not geraten. Cukrowski setzte sich in verschiedenen Projekten für Frauen ein.

Cukrowski engagiert sich seit vielen Jahren unter anderem für Mütter in Not.

Berlin - Die Schauspielerin Gesine Cukrowski (56) ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Gewürdigt wird damit ihr Einsatz für Frauen und Mädchen. Sie engagiere sich etwa in der Stiftung „Findelbaby -Mütter in Not“ und kämpfe gegen die Tabuisierung der Menstruation in Uganda, sagte die Berliner Staatssekretärin für Arbeit und Gleichstellung, Micha Klapp.

Die 1999 in Hamburg gegründete Stiftung „Findelbaby“ betreut Frauen, die anonym entbinden wollen. Cukrowski, Mutter zweier Töchter, übernahm den Vorstandsvorsitz des Projekts.

Die Schauspielerin ist unter anderem durch ihre Rolle als Gerichtsmedizinerin Judith Sommer in der ZDF-Krimiserie „Der letzte Zeuge“ bekannt und aus der ZDF-Vorabendserie „Hotel Mondial“, in der sie die Hauptrolle hat. Sie spielt in Kinofilmen mit und ist immer wieder auch am Theater zu sehen.