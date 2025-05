Eintracht Braunschweig muss am letzten Spieltag liefern und braucht Hilfe. Der Coach glaubt an sein Team.

Braunschweig - Eintracht Braunschweigs Trainer Daniel Scherning ist fest davon überzeugt, dass seine Mannschaft am Wochenende den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga perfekt macht. Auch die schwache Leistung beim 0:3 in Elversberg vor einer Woche lässt ihn nicht daran zweifeln.

„Mir wird da jetzt auch ein bisschen zu viel reininterpretiert in so ein Spiel, von den sechs Spielen davor spricht kein Mensch mehr“, sagte Scherning. „Die Phase war gut und wir haben oft genug in dieser Saison gezeigt, dass wir, wenn wir hinfallen, wieder aufstehen können. Wir sind dazu in der Lage“, sagte der Eintracht-Coach vor der Partie am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Nürnberg.

Vor der Niederlage in Elversberg hatten die Braunschweiger zwölf Punkte aus sechs Partien geholt und damit überhaupt erst dafür gesorgt, dass der direkte Abstieg am Sonntag kein Thema mehr ist.

Eintracht setzt auf Heimstärke

Die Braunschweiger werden gegen Nürnberg sehr wahrscheinlich gewinnen müssen, um noch Preußen Münster oder Greuther Fürth hinter sich zu lassen und damit den Relegationsplatz 16 zu verlassen. Zudem sind sie auf Patzer von Münster (in Ulm) und Fürth (gegen Hamburg) angewiesen.

Scherning will aber nicht auf die anderen Plätze schauen. „Der Fokus liegt auf uns“, sagte der Trainer, dessen Zukunft noch ungewiss ist. Zusammen mit den Fans im ausverkauften Eintracht-Stadion soll es mit dem Dreier klappen. „Du musst immer einmal mehr aufstehen, als du umfällst“, sagte Scherninig.