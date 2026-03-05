Flammen fressen sich durch Strohballen: In Neusitz kämpfen Feuerwehr und zufällig anwesende Bundeswehrsoldaten noch immer gegen das Feuer – und der Schaden ist groß.

Uhlstädt-Kirchhasel - Bei einem Scheunenbrand in Uhlstädt-Kirchhasel (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) ist ein Schaden von mindestens 300.000 Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittwochnachmittag im Ortsteil Neusitz aus bislang ungeklärter Ursache in einer mit Strohballen gefüllten Scheune ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Wegen der großen Menge an brennendem Stroh dauern die Löscharbeiten auch heute noch an. Das Material müsse kontrolliert abbrennen, hieß es.

Neben der Feuerwehr unterstützten auch Soldaten der Bundeswehr die Brandbekämpfung. Den Angaben zufolge hielten sie sich zufällig wegen einer Übung in der Nähe auf.