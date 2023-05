Braunschweig - Nach dem Zittersieg gegen den SV Sandhausen geht Eintracht Braunschweig mit einem gewissen Polster auf die Abstiegsränge in den Schlussspurt der 2. Fußball-Bundesliga. Doch zu sicher fühlen sollen sich die Eintracht-Profis nicht. „Vorbei ist es noch nicht“, warnte Trainer Michael Schiele am Donnerstag trotz Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der erste direkte Abstiegsrang ist sogar schon sieben Zähler entfernt.

Dennoch versuchen die Verantwortlichen noch einmal die Sinne zu schärfen. „Der Weg ist noch weit. Nach dem Arbeitssieg ist vielleicht ein Etappenziel erreicht, aber ich bin ein Vollzeit-Realist und schätze unsere Gesamtlage sehr nüchtern ein“, sagte Geschäftsführer Peter Vollmann der „Braunschweiger Zeitung“ (Donnerstag). „Die Tabelle ist brandgefährlich. Wir werden noch Punkte brauchen.“

Vollmann missfiel zuletzt der Einsatz einiger Profis. „Spieler, die mit einer Zweikampfquote von unter 30 Prozent vom Platz gehen, sind in dieser entscheidenden Saisonphase nicht einfach so zu tolerieren“, sagte Vollmann. In Fürth soll es die gesamte Mannschaft am Samstag (13.00 Uhr/Sky) besser machen. „Wir müssen anders auftreten, um zu punkten. Der ganz große Druck wie am Sonntag ist nicht da. Von daher hoffe ich, dass wir lockerer - aber fokussiert - agieren werden“, sagte Schiele, der wieder auf Abwehrspieler Linus Gechter bauen kann.

In der kommenden Saison gehört dann auch Rami Zouaoui zum Eintracht-Team. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler aus der U19 der Braunschweiger unterschrieb einen Zweijahresvertrag, wie der Club am Donnerstag bekannt gab.