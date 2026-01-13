Ein niederländisches Schiff hat auf dem Mittellandkanal bei Bülstringen ein Leck durch eine Eisscholle erlitten. Der Schiffsführer wollte gerade anlegen, als plötzlich Wasser einlief.

Auf dem Mittellandkanal hat eine Eisscholle an einem Frachter ein Leck verursacht. (Symbolbild)

Bülstringen - Auf dem Mittellandkanal in der Nähe von Bülstringen hat eine Eisscholle ein Leck an einem Schiff verursacht. Wie die Wasserschutzpolizei mitteilte, hatte der Schiffsführer eines niederländischen Güterschiffes am Montagabend anlegen wollen, als im Maschinenraum plötzlich Alarm ausgelöst wurde – Wasser drang in das Schiff ein.

Das eingedrungene Wasser konnte durch eine Automatik des Schiffes zunächst hinausgepumpt werden. Der Schiffsführer wählte den Notruf und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden ein Leck unterhalb des Rumpfes. Sie verschlossen das Leck zunächst provisorisch. Nach aktuellem Ermittlungsstand entstand die Beschädigung vermutlich beim Überfahren einer Eisscholle. Verletzt wurde niemand.

Neben dem eingedrungenen Wasser könnten auch Betriebsstoffe, etwa Öl oder Kraftstoff, nach außen gelangt sein. Die Polizei hat ein Verfahren zur Überprüfung einer möglichen Gewässerverunreinigung eingeleitet.