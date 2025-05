Die Gartenpartys des britischen Königshauses haben in Großbritannien Tradition. Eingeladen werden auch normale Bürger, die ihrem Staatsoberhaupt sonst kaum so nah kommen können.

London - Mit Zylinder und Regenschirm hat der britische König Charles III. (76) die Gäste zur ersten Gartenparty der Royals in diesem Jahr empfangen. Wirklich gut war das Wetter in London am Nachmittag nicht, über dem Buckingham-Palast hingen dichte Wolken. Den Hunderten Gästen wird das aber kaum etwas ausgemacht haben - selten kann man dem Staatsoberhaupt in Großbritannien so nahekommen.

Insgesamt werden auch in diesem Jahr über 30.000 Gäste zu einem „entspannten Sommernachmittag“ in die Gärten des Buckingham-Palasts oder des in Schottland gelegenen Holyrood-Palasts eingeladen, wie das Königshaus schreibt. Die drei Gartenpartys seien für die Königsfamilie eine „wichtige Gelegenheit“, mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten zu sprechen.

Auf eine Einladung bewerben kann man sich nicht. Die Gäste werden dem Königshaus aus dem ganzen Land von verschiedenen Stellen - etwa Regierungsstellen und Kommunalverwaltungen - vorgeschlagen.