In der Nacht auf Donnerstag steht ein Haus in Vollbrand. Der Bewohner kann sich selbstständig retten - doch trägt schwere Verletzungen davon.

Brücken-Hackpfüffel - Ein 46-Jähriger ist bei einem Hausbrand in Brücken-Hackpfüffel (Landkreis Mansfeld-Südharz) schwer verletzt worden. In der Nacht auf Donnerstag brannte das Haus aus bislang unbekannten Gründen in voller Ausdehnung, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der 46-Jährige befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs allein im Haus und konnte sich selbstständig retten. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Flammen griffen auch auf eines der benachbarten Reihenhäuser über. Die beiden Bewohner konnten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen. Ihr Haus ist nach den Löscharbeiten weiterhin bewohnbar. Bei dem Brand waren 81 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 80.000 Euro.