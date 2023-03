Dresden/Berlin - Der Sender Schlager Radio ist ab Anfang nächster Woche auch in Sachsen über Antenne zu empfangen. „Wir freuen uns sehr, in einem Bundesland, in dem es so viel kulturelle Vielfalt gibt, über Antenne zu senden“, sagte Geschäftsführer Oliver Dunk am Montag in Berlin. Die Marktforschung zeige, dass die Sachsen Schlager lieben. Der Sender sei in Sachsen schon im Testbetrieb.

„Bereits zu DDR-Zeiten schrieben Lieder wie „Sing mein Sachse Sing“ Musikgeschichte“, sagte Dunk. Moderne Interpreten wie „Stereoact“ mit den beiden Musikern Rico Einenkel aus Chemnitz und Sebastian Seidel aus Annaberg-Buchholz zeigten heute die moderne Seite des Schlagers.

Neben Schlagermusik bietet der Sender auch Nachrichten aus Sachsen, Deutschland und der Welt an. Zudem sollen Hörerinnen und Hörer mit „Spiel, Spaß und guter Laune“ durch den Tag begleitet werden. Die frühere TV-Wettermoderatorin Maxi Biewer präsentiere außerdem jeden Freitagmorgen das Wochenendwetter. Schlager Radio ist ab dem 3. April im digitalen Antennenradio zu empfangen. Die Sächsische Landesmedienanstalt hatte die Lizenz hierzu Anfang 2021 vergeben.