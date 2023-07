Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Bad Lauchstädt - Ein Autofahrer, der unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol auf der Autobahn 38 unterwegs war, ist von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Dabei stellte sich zudem heraus, dass der Mann aus Nordrhein-Westfalen nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, wie die Polizeiinspektion Halle (Saale) mitteilte.

Der 43-Jährige war demnach am Samstagmorgen in Richtung Leipzig auf Höhe Bad Lauchstädt in „auffälliger und verkehrswidriger Fahrweise unterwegs“. Auf Nachfrage sagte ein Sprecher, der Mann sei Schlangenlinien gefahren. Zudem habe er verbotswidrig überholt. Die Atemalkoholkontrolle habe einen Wert von über einem Promille ergeben.

Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.