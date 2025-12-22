Ein Dieb hat beim Raub einer Handtasche in einem Seniorenheim sein Handy liegengelassen. Die Polizei sucht nun einen 38-Jährigen aus der Nähe von Uelzen.

Uelzen - Schlechter Tausch: Ein Dieb hat aus der Wohnung einer 90-Jährigen deren Handtasche mitgehen lassen, dafür aber sein Handy verloren. Der Mann hatte kurz nach Mitternacht zum Montag in einem Seniorenheim in Uelzen an der Wohnungstür geklingelt, die Seniorin öffnete und er griff sich die Tasche aus dem Eingangsbereich, wie die Polizei mitteilte. Mit der Tasche und gut 50 Euro Bargeld ergriff der Mann die Flucht. Vermutlich beim Griff zur Tasche verlor der Täter auch sein Mobiltelefon.

Dieses übergab die Frau der Polizei. Sie ermittelt nun gegen den vermeidlich 38 Jahre alten Besitzer des Handys aus dem Landkreis Uelzen. Parallel war es in der Nacht zu einem weiteren Diebstahlversuch gekommen. Vermutlich derselbe Mann hatte ebenfalls versucht in die Wohnung eines Ehepaars zu gelangen. Dabei scheiterte er.