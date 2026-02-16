Die Ermittlungen nach dem Einbruch laufen auf Hochtouren. Wie die Bank jetzt vorgeht – und was für Kunden wichtig ist.

Stuhr - Nach dem Aufbruch von Schließfächern überprüft die Volksbank in Stuhr (Landkreis Diepholz) ihr Sicherheitskonzept. Die Sicherheitsmaßnahmen werden ohnehin regelmäßig überprüft und bewertet, wie eine Sprecherin der Bank mitteilte. „Vor dem Hintergrund dieses Einbruchs werden wir diese Überprüfung zeitlich vorziehen und sorgfältig analysieren, ob zusätzliche Anpassungen sinnvoll sind.“

Das bisherige Konzept entspricht nach Angaben der Bank den üblichen Standards. „Nach aktuellem Kenntnisstand sind die Täter mit hoher Professionalität und erheblichem technischen Aufwand vorgegangen“, teilte die Sprecherin mit. „Dabei mussten mehrere mechanische Sicherungssysteme überwunden werden.“

Unbekannte waren am Freitagmittag über einen Lichtschacht in den Keller der Bank eingebrochen und hatten 14 Schließfächer geleert.

Wie die Kunden auf den Einbruch reagieren

Die Filiale informierte am Wochenende die Besitzer. „Ein solcher Vorfall ist verständlicherweise mit starken Emotionen verbunden“, sagte die Banksprecherin. „Keiner unserer betroffenen Kundinnen und Kunden war erfreut über die Situation. Insgesamt ist die Kommunikation jedoch sachlich geblieben.“

Zur Beute machten die Bank und die Ermittler keine Angaben. „Über die Inhalte der Schließfächer haben wir keine Kenntnis“, teilte die Sprecherin der Bank mit. Die Filiale stehe mit den Betroffenen weiter im Austausch und begleite sie bei den nächsten Schritten. Offen bleibt auch, ob die Betroffenen eine Versicherung für ihr Schließfach abgeschlossen haben. „Dies unterliegt dem Bankgeheimnis und dem Datenschutz.“

Die Bank informiert nach und nach auch alle anderen Kunden. „Selbstverständlich steht es allen Schließfachinhabern frei, ihr Schließfach zu kündigen“, sagte die Sprecherin. „Entsprechende Anfragen bearbeiten wir selbstverständlich umgehend.“

Die Geschäftsstelle ist seit Montagmorgen wieder regulär geöffnet. Ab Mittwoch sollen die Kunden wieder Zugang zu ihren Schließfächern bekommen. „Wir sind erleichtert, dass es zu keiner direkten Konfrontation mit Mitarbeitenden gekommen ist und niemand körperlich verletzt wurde“, teilte die Bank weiter mit.