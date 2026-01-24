Bei eisigen Temperaturen haben sich etliche Besucher auf der Eisbahn eines Sportvereins im Landkreis Leer versammelt. Sie hoffen, dass die winterlichen Bedingungen noch ein paar Tage andauern.

Moormerland - Winterspaß bei eisigen Temperaturen: Vielerorts in Niedersachsen hoffen Schlittschuhläufer auf vereiste Flächen. Während der Maschsee in Hannover zum Betreten nicht freigegeben ist und im Landkreis Wesermarsch ausdrücklich vor dem Betreten der Eisflächen gewarnt wird, herrschte auf der Eisbahn des Sportvereins Concordia Neermoor im Landkreis Leer Hochbetrieb.

Überflutete Fläche als Eisbahn

Die natürliche Eisfläche kann in diesem Jahr nach der Überflutung des vereinseigenen Geländes zum Schlittschuhlaufen genutzt werden. Etliche der Besucher kommen nach eigenen Aussagen bereits seit vielen Jahren zur Eisbahn.

„Wenn der Winter mal schön kalt ist, dann wollen sie die Zeit auch nutzen und hier auf die Eisfläche gehen – und ein bisschen Spaß haben“, sagte Besucherin Anna aus Leer. Auch Eiko freut sich über den Winter: „Hier kann man Spaß auf dem Eis haben, und es ist auch ein bisschen Kindheitserinnerung auf einer überfluteten Fläche Schlittschuh zu laufen“. Man müsse mit dem Auto vorsichtig fahren, aber die Streudienste hätten gute Arbeit geleistet, erklärte der 33-Jährige aus Leer.

Weniger Eis als früher

„Wir haben zwar nicht mehr so viel Eis wie früher, aber die Tage, wo wir es haben, wird es immer sehr gut angenommen“, sagte Holger Penning vom SV Concordia Neermoor. Das Wasser komme von nebenan, da würden die Schleusen aufgemacht und die Fläche überflutet. Gegen Abend werde auch Flutlicht eingeschaltet, sagte Penning weiter.

Der Verein hofft, dass sich das winterliche Wetter noch hält. Für Sonntag ist ein kleines Hobby-Eishockeyturnier geplant. Am Montag werden bei entsprechenden Bedingungen auch Schulklassen erwartet.