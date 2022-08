Schmadtke launig zur Kruse-Frage: „Wat is mit euch?!“

Leipzig - Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke hat launig auf Nachfragen zum ersten Startelfeinsatz von Max Kruse in dieser Saison reagiert. „Wat is mit euch?!“, fragte der gebürtige Düsseldorfer am Samstag vor der Partie bei RB Leipzig im Sky-Interview gut gelaunt. „Wenn er nicht spielt, seid ihr unzufrieden, wenn er spielt, seid ihr unzufrieden. (...) Jetzt lasst ihn doch mal spielen.“

Zuletzt hatte Schmadtke zwischen Stürmer Kruse und Trainer Niko Kovac vermitteln müssen. Hintergrund ist die Unzufriedenheit des 34 Jahre alten Kruse, der sich nach zuvor drei Ligaspielen als Reservist öffentlich mehr Spielzeit gewünscht hatte. Dass ein Spieler unzufrieden ist, verstehe er, sagte Schmadtke. Das müsse aber nicht jeden Tag kommentiert werden. Es sei ein „riesen Bohei drumherum“ gemacht worden. „Man kann da viel Ruhe reinbringen“, sagte Schmadtke.

Kruse werde den VfL deshalb auch nicht in der aktuellen und noch bis Donnerstag andauernden Transferperiode verlassen. „Ich gehe davon aus, dass er am Donnerstag noch da ist“, sagte Schmadtke und wiederholte auf Nachfrage: „Er ist Donnerstag noch da.“