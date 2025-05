Freiburg - U21-Nationalspieler Derry Scherhant verlässt Hertha BSC. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselt zum SC Freiburg in die Fußball-Bundesliga. „Wir hätten Derry sehr gerne weiter in unserem Trikot in Berlin gesehen, aber für ihn hat sich nach einer starken Saison die Möglichkeit ergeben, den Schritt Richtung Bundesliga zu gehen. Er wollte diese Chance ergreifen und das müssen wir akzeptieren“, erklärte Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber in einer Vereinsmitteilung.

Scherhant war als 18-Jähriger zu Hertha BSC gewechselt. In der gerade abgelaufenen Saison absolvierte er 37 Partien für die Berliner, erzielte neun Treffer und bereitete sieben Tore vor.