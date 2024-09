Auch in Niedersachsen gibt es seit Mitternacht zusätzliche Grenzkontrollen. Drei Männer versuchen prompt, die zu umgehen.

Schmuggler durchbrechen Grenzkontrolle in Niedersachsen

Die Kontrollstelle ist gleich in der Nacht das erste Mal durchbrochen worden.

Bad Bentheim - Bei den seit Mitternacht angeordneten stationären Kontrollen an den Landgrenzen von Deutschland zu den Niederlanden haben Bundespolizisten Drogenschmuggler erwischt. Die drei Männer seien mit Haschisch im Kofferraum unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.

Sie entzogen sich laut Polizeiangaben der Kontrolle auf der Autobahn A 30 bei Bad Bentheim und flüchteten. Erst bei Rheine und damit etwa 30 Kilometer entfernt hätten Beamte sie stoppen können. Nun wird gegen sie ermittelt.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte in der vergangenen Woche angeordnet, dass es ab Montag an allen Landgrenzen stationäre Kontrollen geben soll. Das betrifft Frankreich, Dänemark, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. An den Grenzen zu Österreich, Polen, Tschechien und der Schweiz gibt es solche Kontrollen bereits.