Mönchengladbach - Nach heftigen Schneefällen am Niederrhein hofft Borussia Mönchengladbach auf einen reibungslosen Ablauf des Bundesliga-Klassikers gegen den FC Bayern München. Der Wintereinbruch hat vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bereits Einfluss auf den Trainingsbetrieb der Borussia.

Am Donnerstag musste eine Einheit vom Vormittag auf den Nachmittag verlegt werden, da zunächst der Trainingsplatz am Borussia-Park geräumt werden musste. „Heute wird es eher auf einer kleinen Fläche möglich sein, zu trainieren. Auch morgen werden wir das Training nach hinten verschieben“, sagte Borussen-Coach Gerardo Seone am Mittag.

Zuschauer sollen frühzeitig zum Bundesliga-Klassiker anreisen

Seit dem Mittwochabend hatte es am Niederrhein stundenlang anhaltend geschneit. Bis zum Wochenende ist zwar kein Schneefall mehr, dafür sind aber eisige Temperaturen um den Gefrierpunkt angesagt. Am Samstagabend zum Spielbeginn sollen die Temperaturen unter null Grad Celsius liegen.

„Wir tun alles, um gute Spielbedingungen zu haben. Wir haben die dringende Bitte an die Zuschauer, ihr Übriges zu tun und deutlich früher loszufahren als sonst“, sagte ein Gladbacher Clubsprecher.