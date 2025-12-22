Im Harz fallen pünktlich zu Heiligabend Schneeflocken – doch es wird auch glatt. Was der Deutsche Wetterdienst für die Festtage sonst noch ankündigt.

Hannover - Weiße Weihnachten wird es wohl auch in diesem Jahr in Niedersachsen nicht flächendeckend geben. Doch zumindest im Harz können sich Menschen auf ein paar weiße Flocken freuen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Dort soll es in der Nacht zu Heiligabend ein wenig weiß - und örtlich auch glatt - werden.

Zumindest bei den Temperaturen wird es aber im gesamten Bundesland in den kommenden Tagen winterlich, mit Höchstwerten im niedrigen einstelligen Bereich. Im Harz werden zudem Tiefstwerte von bis zu minus zehn Grad Celsius erreicht. Dabei soll es meist trocken bleiben.