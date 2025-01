Hannover/Bremen/Braunlage - Der Sonntag ist verschneit in Niedersachsen und Bremen, im Harz reicht es sogar schon zum Schlittenfahren. Im Laufe des Tages soll sich der Schnee jedoch in Regen verwandeln, warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Dadurch könne es zu Glatteis auf den Straßen kommen. Beim Autofahren ist also Vorsicht geboten. Dazu steigen die Temperaturen aus dem Negativbereich wieder auf ein Grad. Im Emsland können es sogar bis zu 7 Grad werden. Es weht ein mäßiger, in den Bergen und an der Küste eher kräftiger Wind.

„Komplett weiße Winterlandschaft“

Im Harz ist der Schnee übers Wochenende liegen geblieben. Etwa zehn Zentimeter Schnee bedecken die Hänge in Braunlage und Wernigerode. Zwar sind die Pisten noch geschlossen, zum Rodeln und Schlitten fahren reicht es jedoch bereits. Das nutzen zahlreiche Schneebegeisterte aus. „Es ist eine komplett weiße Winterlandschaft“, freut sich der Betreiber der Wurmbergseilbahn, Fabian Brockschmidt. Seit Freitag würde man die Hänge zusätzlich mit Schneekanonen beschneien. Nun hofft Brockschmidt, dass er den Kunstschnee mit Hilfe von Vereisung bis zum nächsten Wochenende halten kann. Da soll es dann wieder kälter werden.

Schnee oder nicht: es bleibt wechselhaft

In der Nacht besteht bei Temperaturen um die 0 Grad weiterhin Glättegefahr. Dazu kann es Schnee oder Regen geben. Ab Montag ist es dann vorbei mit dem Winterwetter. Bei milden Temperaturen von 10 bis 14 Grad fällt nur noch Regen vom Himmel, so der Deutsche Wetterdienst. Ab Dienstag ist es dann aber wieder kälter und es kann auch wieder vereinzelt Schnee geben.

Für den Harz und die Schlittenfahrer hat der DWD gute Nachrichten. „Ganz wegtauen wird der Schnee nicht“, so ein Mitarbeiter des DWD. In den oberen Lagen und auf dem Brocken könnte der Schnee liegen bleiben. In den niederen Höhen und Braunlage wird der Schnee hingegen bis auf wenige Zentimeter wegtauen.