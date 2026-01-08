Eis, Schnee, Glätte: Schulen in Sachsen können selbst über Schließungen entscheiden – und Eltern über den Schulweg. Was jetzt für Familien zählt.

Leipzig - Die Schulen in Sachsen können aufgrund des erwarteten Schneefalls selbst entscheiden, ob sie geöffnet bleiben. Es liege in der Eigenverantwortung der Schulen, wie sie vorgingen, sagte ein Sprecher des Kultusministeriums auf Anfrage. Die Schulleitungen würden dies verantwortungsbewusst aufgrund der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten entscheiden.

Überdies betonte der Sprecher, dass der Schulweg in der Verantwortung der Eltern liege. Die Eltern könnten ihre Kinder zu Hause lassen, wenn ihnen der Weg zur Schule für ihre Kinder zu gefährlich erscheine. Die Eltern müssen aber die Schule darüber rechtzeitig informieren.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes müssen sich die Menschen in Sachsen in den kommenden Tagen auf überfrierende Nässe, Schneeverwehungen und eisige Temperaturen einstellen.