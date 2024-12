Der 2. Advent wird winterlich in Thüringen. Es regnet und stürmt, im Bergland schneit es sogar. Autofahrer sollten in der Nacht zu Sonntag aufpassen.

Schnee in Teilen Thüringens am Wochenende

Schon im November hat es Thüringen, wie hier in Schmiedefeld am Rennsteig, geschneit.

Erfurt - Mit immer wieder Regen und Sturm wird das zweite Adventswochenende für die Menschen in Thüringen eher ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Freitag bei sechs bis acht Grad regnerisch. In den Höhenlagen der Mittelgebirge können Windböen Geschwindigkeiten bis 90 Kilometer je Stunde und damit Sturmstärke erreichen. Im Bergland werden ein bis sechs Grad erwartet. In der Nacht zieht der Regen zunächst ostwärts ab.

Auch am Samstag regnet es bei bis zu sechs Grad weiter, im Bergland schneit es. Es weht ein böiger Wind, teilweise stürmt es sogar. In der Nacht zum Sonntag kann es im Bergland bei Schneefall auf den Straßen stellenweise glatt werden. Das Schauerwetter setzt sich bei bis zu vier Grad am Sonntag fort. Es weht nur noch ein mäßiger Wind.