Mit Regen, Schnee und Sturm zeigt sich der Dezember in Sachsen-Anhalt am Wochenende von seiner ungemütlichen Seite. (Symbolbild)

Magdeburg - Mit Regen, Schnee und Sturm geht es in Sachsen-Anhalt ins Wochenende. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, können Windböen auf dem Brocken Geschwindigkeiten von bis zu 110 Kilometer je Stunde und damit orkanartige Stärke erreichen. Sonst bleibt es allgemein stürmisch. Bei maximal sieben bis neun Grad regnet es immer wieder. Im Harz werden bis zu sieben Grad erwartet. Der Wind flaut später etwas ab.

Bei bis zu sechs Grad ist der Himmel am Samstag bedeckt, es regnet, im Harz schneit es und es weht weiter ein böiger Wind. Auf dem Brocken stürmt es. In der Nacht wird es vor allem im Harz-Gebiet nach Schneefall glatt auf den Straßen. Mit Regen- und Schneeschauern, grauem Himmel sowie zwei bis vier Grad setzt sich das Schmuddelwetter am Sonntag fort. In der Nacht gibt es Schneeschauer und Glätte bis ins Tiefland.