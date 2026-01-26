Reichlich Schnee und eisige Temperaturen bescheren Thüringen einen an Unfällen reichen Wochenstart. Auch den Bahnverkehr stellt das Wetter auf die Probe.

Allein von Mitternacht bis in den Morgen hinein hat es bereits rund 100 Mal auf Thüringens Straßen gekracht.

Erfurt - Rund 100 Unfälle hat die Polizei im Zuge des Winterwetters von Mitternacht bis in den späten Morgen auf Thüringens Straßen gezählt. 97 Verkehrsunfälle wurden den Behördenangaben nach bei der Landeseinsatzzentrale gemeldet. Zum Wochenbeginn verwandelten gefrierender Regen und Schneefälle die Straßen in spiegelglatte Flächen.

Zu 31 Unfällen kam es demnach auf den Bundesautobahnen, 66 ereigneten sich auf Landstraßen und in Städten. Bei sechs der Unfälle wurden sieben Menschen leicht und einer schwer verletzt. Bei den übrigen Unfällen sei es bislang zu Sachschäden gekommen. Vor allem am Hermsdorfer Kreuz müssten Autofahrer mit größeren Behinderungen rechnen. Auch sind laut Polizei mehrere Autobahnauffahrten gesperrt.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, ihr Fahrverhalten den winterlichen Straßenverhältnissen anzupassen und mehr Zeit einzuplanen. Wer kann, sollte bei Blitzeis und extremer Glätte auf unnötige Fahrten verzichten.

Einschränkungen bei der Bahn

Auch Zugreisende müssen sich auf Einschränkungen einstellen: Die Erfurter Bahn gab auf ihrer Internetseite bekannt, dass aufgrund der aktuellen Witterung auf mehreren Regionalbahnlinien Züge ausfallen können. Betroffen sind demnach die Linie RB32 zwischen Saalfeld (Saale) und Blankenstein, die RB26 zwischen Weimar und Kranichfeld sowie die Linie RB76 zwischen Zeitz und Weißenfels und die Linie RB22 zwischen Saalfeld (Saale) und Gera Hauptbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen habe nicht eingerichtet werden können.

Auch die Südthüringen Bahn verweist auf ihrer Website darauf, dass es auf der Linie RB41 zwischen Meiningen und Eisenach vermutlich bis in den Nachmittag hinein zu Verspätungen kommen kann.