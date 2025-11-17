In den Bergen Mitteldeutschlands kann es schneien, in tieferen Lagen werden Regen, Graupel, teils sogar Gewitter erwartet. Der Wetterdienst kündigt Glätte und Frost für die Nacht an.

Bei um die sechs Grad liegen laut Deutschem Wetterdienst heute die Höchsttemperaturen in Mitteldeutschland. (Symbolbild)

Magdeburg - Auf wechselhaftes Wetter können sich die Menschen in Mitteldeutschland einstellen – auch mit Schnee ist in bergigen Regionen zu rechnen. Auf den Harz, das Erzgebirge und auch die thüringischen Höhen kommen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Schneeregen oder Schneeschauer zu. In den tieferen Lagen Sachsen, Sachsen-Anhalts und Thüringens würden Regen und Graupel erwartet, in Altmark und Börde zudem vereinzelte Gewitter.

Die Höchsttemperaturen liegen an diesem Tag bei um die sechs Grad, in der Nacht auf Dienstag fallen sie auf bis zu minus drei Grad. Die letzten Regenschauer klingen laut DWD in der Nacht weitestgehend ab. Zudem sei mit Frost und Glätte zu rechnen.