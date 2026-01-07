Wegen der anhaltenden Schneefälle und erwarteter spiegelglatter Straßen wird in einigen Regionen der Schulunterricht abgesagt. Wo Eltern und Schüler jetzt umplanen müssen.

In Emden findet bis Freitag kein Schulunterricht in Präsenz statt. (Symbolbild)

Emden/Lüchow - Wegen des anhaltenden Winterwetters mit viel Neuschnee und glatten Straßen fällt an manchen Orten in Niedersachsen in den kommenden Tagen der reguläre Schulunterricht aus. Stattdessen wird auf Distanzunterricht umgestellt. Die Stadt Emden teilte mit, dass der Unterricht an allgemeinbildenden Schulen bis einschließlich Freitag (9. Januar) ausfalle. Auch an den berufsbildenden Schulen gebe es bis dahin Distanzunterricht.

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg fällt der Präsenzunterricht am Freitag an allen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen aus. Als Grund nannte die Kreisverwaltung erwartete „extreme Witterungsverhältnisse“. An den berufsbildenden Schulen des Kreises gibt es Distanzunterricht.

Wann es zu Schulausfällen kommt

Für die kommenden Tage erwarten Meteorologen weitere Schneefälle in Norddeutschland. Am Freitag rechnet der Deutsche Wetterdienst verbreitet mit Neuschneemengen von 5 bis 10 Zentimetern, regional sollen bis zu 15 Zentimeter möglich sein.

In Niedersachsen treffen die Landkreise und kreisfreien Städte die Entscheidung, ob der Unterricht witterungsbedingt ganz oder in Teilen ausfällt. Um das aktuelle Wetter zu berücksichtigen, passiert das laut Kultusministerium meist am Vorabend oder am frühen Morgen des Schultags. Eine Vorgabe des Landes, bis wann die Schulen und Kommunen die Entscheidung mitteilen sollen, gibt es nicht.