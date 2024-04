Wolken und einzelne Schauer aus Regen, Schneeregen oder Graupel kündigt der Wetterdienst zum Start der Woche in Thüringen an. In höheren Lagen fällt sogar Schnee.

Erfurt - Die Woche startet mit Wolken und einer Mischung aus Regen und Schnee in Thüringen. Tagsüber fallen vereinzelte Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilte. Oberhalb von 600 Metern schneit es. Die Höchstwerte liegen bei fünf bis sieben, im Bergland bei ein bis fünf Grad.

In der Nacht zum Dienstag friert es bei kalten minus zwei bis minus sechs Grad. Der Dienstag beginnt heiter, später ziehen Wolken auf. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen auf etwas wärmere acht bis elf Grad, im Bergland auf drei bis sieben Grad.

Bewölkt geht es in der Nacht zum Mittwoch weiter, der Wetterdienst kündigt etwas Regen an. Es kühlt ab auf plus zwei bis minus ein Grad. Tagsüber zieht von Süden und Südosten her Regen auf, in höheren Lagen mit Schnee vermischt. Es wird bewölkt bei sieben bis elf, im Bergland ein bis vier Grad.