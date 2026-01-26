Leipzig - Heftiger Schneefall und überfrierende Nässe haben den Straßenverkehr in Sachsen erheblich beeinflusst. Vor allem im Vogtland und im Bereich Leipzig habe es mehrere Unfälle gegeben, teilte der Verkehrswarndienst mit. Die meisten Hauptverkehrsstraßen seien zwar geräumt und gestreut, aber die Glätte beeinträchtige den Verkehr erheblich.

Auf der A4 bei Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) und der A14 bei Leipzig hatte sich am Morgen ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ereignet. Ob es dabei Verletzte gab, war laut einem Sprecher zunächst unklar. Auch in der Region Bautzen sind demnach die Straßen spiegelglatt. Für Autos und Lastwagen ist dort teilweise ein Vorankommen nahezu unmöglich.