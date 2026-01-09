Wintersturm „Elli“ sorgt für ordentlich Schnee binnen kurzer Zeit. Verkehrsunternehmen reagieren. Polizei und Einsatzkräfte rücken vermehrt zu Unfällen auf den Straßen aus.

Erfurt/Jena - Wintersturm „Elli“ bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee: Busse und Bahnen sind teils nur eingeschränkt unterwegs und auf den Straßen passieren vermehrt Unfälle.

Insbesondere auf Thüringens Autobahnen kommt es derzeit zu Verkehrsbehinderungen. Die Autobahnpolizei ist nach eigenen Angaben mit einer Vielzahl an Unfällen beschäftigt.

Der Linienverkehr der JES Verkehrsgesellschaft im Saale-Holzland-Kreis ist aufgrund der Wetterlage vorübergehend eingestellt worden. „Ein planmäßiger Verkehr kann bis auf weiteres nicht angeboten werden“, so das Unternehmen. Betroffen sei auch der Regionalbusverkehr im Stadtgebiet von Jena sowie aus der Stadt Jena heraus. Auch im Bus- und Straßenbahnverkehr im Stadtgebiet komme es durch Weichenstörungen und liegengebliebene Fahrzeuge zu Behinderungen.

Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.