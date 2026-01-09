Wintersturm „Elli“ sorgt für ordentlich Schnee binnen kurzer Zeit. Verkehrsunternehmen reagieren - allerdings kommt es nicht überall zu Ausfällen.

Sangerhausen/Naumburg - Wintersturm „Elli“ bringt Eiseskälte, Glätte und viel Schnee: Busse und Bahnen sind teils nur eingeschränkt unterwegs. Der Landkreis Mansfeld-Südharz etwa teilte am Morgen mit, dass die Verkehrsgesellschaft Südharz den Betrieb im Bereich Sangerhausen komplett eingestellt hat. Betroffen seien neben dem Stadtverkehr die Verkehre Richtung Harz, Allstedt und ins Leinetal.

Anders im Burgenlandkreis: Dort fahren die Schulbusse heute. „Der Schülerverkehr findet derweil statt - darauf haben sich der Burgenlandkreis, die kreiseigene Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH (PVG) und die Kreisstraßenmeisterei an diesem Morgen verständigt“, teilte eine Landkreissprecherin mit. Die Kreisstraßenmeisterei sei seit drei Uhr früh im Einsatz, um die Kreisstraßen im Landkreis zu räumen.

Die Bahn geht davon aus, dass bis Samstag Verspätungen und Zugausfälle im Fernverkehr möglich sind. Wer kann, sollte seine Reise verschieben. Schon gekaufte Tickets könnten auch zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.