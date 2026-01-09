Ein Sattelzug gerät auf der A9 ins Schleudern und kippt auf die Nebenfahrbahn. Die Bergung gestaltet sich schwierig – für den Fahrer endet der Unfall glimpflich.

Hermsdorfer Kreuz - Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 9 in Höhe des Hermsdorfer Kreuzes von der Fahrspur abgekommen und in einen Schneehaufen gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der 61-jährige Fahrer mit seinem Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einer Schutzwand aus Beton. Der mit Motorteilen beladene Sattelzug kippte auf der Nebenfahrbahn auf die rechte Seite, der Fahrer blieb unverletzt.

Die Nebenfahrbahn der A9 in Richtung Berlin wurde gesperrt. Um den Sattelzug zu bergen, muss der Wagen den Angaben zufolge entladen werden. Zudem werde ein Kran benötigt. Der Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.