Vorsicht statt Risiko: Oldenburg schließt zwei Schulsporthallen, weil Experten bei einer dichten Schneedecke dazu raten. Aktuell sei die Schneemenge nicht kritisch, es soll aber weiter schneien.

Oldenburg - Angesichts der Schneelast auf den Dächern hat die Stadt Oldenburg zwei Schulsporthallen gesperrt. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme, teilte die Verwaltung mit. Es werde auf Empfehlungen nach regelmäßig stattfindenden statischen Untersuchungen reagiert.

Für die Hallen der Grundschule Wallschule und der Grundschule Kreyenbrück raten Statiker demnach zur Sperrung, wenn über einen längeren Zeitraum eine dichte Schneedecke auf den Dächern lastet. Die Schneemenge sei zwar derzeit nicht kritisch, es werde aber mit weiteren Niederschlägen gerechnet, begründete die Verwaltung den Schritt.