Leipzig - RB Leipzig muss für längere Zeit auf Nationalspieler David Raum verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der Außenverteidiger beim 1:0 in Heidenheim am Sonntag eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zugezogen und soll bereits am Mittwochmorgen operiert werden.

Der 26 Jahre alte Verteidiger fehlt damit nicht nur der DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann in den anstehenden Nations-League-Spielen gegen Bosnien-Herzegowina und die Niederlande, sondern nach der Länderspielpause auch seinem Club „bis auf Weiteres“.

Neben Raum muss RB-Trainer Marco Rose in dieser Woche auf weitere 15 Spieler verzichten, die mit ihren jeweiligen Nationen im Einsatz sind. In der Nations League sind Benjamin Henrichs für Deutschland, Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald für Österreich, Benjamin Sesko für Slowenien, Willi Orban für Ungarn, Xavi Simons und Lutsharel Geertruida für die Niederlande, Yussuf Poulsen für Dänemark, Antonia Nusa für Norwegen und Eljif Elmas für Nordmazedonien vertreten. Dazu wurden für Belgien Lois Openda und erstmals in der A-Auswahl Torhüter Marten Vandevoort berufen.

Zwei Rückkehrer

Außerdem tritt Amadou Haidara mit Mali im Afrika-Cup an, Castello Jr. und Arthur Vermeeren vertreten Frankreich beziehungsweise Belgien bei der EM-Qualifikation der U20.

Am Dienstag konnten aber auch zwei Spieler wieder zum Team zurückkehren und Teile des Mannschaftstrainings absolvieren. Kevin Kampl stand nach seiner Adduktorenverletzung wieder auf dem Platz. Gleiches galt für Assan Ouedraogo, der seine Knieverletzung auskuriert hat.