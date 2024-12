Betrüger rufen eine Seniorin an und behaupten, sie müsse Geld zahlen, um ihre Enkelin vor einer Haftstrafe zu bewahren. Die Frau glaubt den Lügen und verliert knapp 30.000 Euro.

Schockanruf in Erfurt - Seniorin verliert 30.000 Euro

Eine Seniorin hat in Erfurt 30.000 Euro an Betrüger verloren. (Symbolbild)

Erfurt - Betrüger haben eine Seniorin in Erfurt um 30.000 Euro gebracht. Die Täter behaupteten am Telefon, dass die Enkelin der Frau einen tödlichen Unfall verursacht habe und nur gegen viel Geld einer Haftstrafe entgehen könne, wie die Polizei Erfurt mitteilte. Daraufhin übergab die Seniorin knapp 30.000 Euro an die Betrüger, wie es hieß.

Die Polizei warnt vor diesen Schockanrufen und macht deutlich: In Deutschland verlangen Staatsanwaltschaft und Polizei niemals eine Kaution.