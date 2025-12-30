Nach dem jüngsten Sieg fehlen den Eisbären Berlin erneut wichtige Spieler. Welche Ausfälle das Team verkraften muss und wie die aktuelle Situation aussieht.

Berlin - Die Eisbären Berlin müssen erneut zwei Verletzungen verkraften. Die beiden Stürmer Manuel Wiederer und Markus Vikingstad werden mit Beinverletzungen vorerst fehlen, wie der Hauptstadtclub mitteilte. Wiederer hatte schon die letzten drei Partien verpasst. Vikingstad zog sich die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 5:2 gegen Nürnberg zu. Über die mögliche Ausfallzeit machten die Berliner keine Angaben.

Der deutsche Eishockeymeister hat in dieser Spielzeit immer wieder mit großem Verletzungspech zu kämpfen. Cheftrainer Serge Aubin muss aktuell noch auf Kapitän Kai Wissmann sowie Top-Angreifer Ty Ronning verzichten. Patrick Khodorenko wird die gesamte restliche Saison verletzungsbedingt nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Eisbären stehen in der Tabelle auf Rang sechs. Zuletzt gelang dem Team nach vier Niederlagen in Folge wieder ein Sieg.