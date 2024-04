Sie haben viel gelernt - nun stehen die letzten großen Prüfungen im Rahmen der Schulzeit an. Rund 3000 junge Menschen nehmen in Bremen in den kommenden Wochen an Abiprüfungen teil.

Bremen - In Bremen haben am Mittwoch die zentral organisierten Abiturprüfungen begonnen. Nach Angaben des Bildungsressorts wurde das schriftliche Abi in den Fächern Geschichte und Politik geschrieben. Zudem waren Abiturprüfungen für Fremdsprachen geplant, in denen es keine Leistungskurse gibt - etwa Griechisch und Polnisch. Bis Anfang Mai sind schriftliche Abiturprüfungen für weitere Fächer geplant, Ende Mai folgen zentrale Nachschreibtermine.

Derzeit sind von den Schulen in Bremen knapp 3000 Abitur-Prüflinge für dieses Jahr gemeldet, wie die Sprecherin des Bildungsressorts mitteilte. Bis zum 21. Juni vergeben die Schulen die Abiturzeugnisse. Die Einrichtungen entscheiden selbstständig über den Termin, der unabhängig von der allgemeinen Zeugnisausgabe ist.

Im Nachbarland Niedersachsen hatten die schriftlichen Abiturprüfungen am 8. April mit dem Fach Geschichte begonnen. Für Schlagzeilen sorgten Verzögerungen bei den schriftlichen Abiturprüfungen im Fach Politik-Wirtschaft am 11. April. Weil nach einem Einbruch in eine Schule in Goslar die Prüfungsunterlagen auf dem Schulhof lagen, durften diese Aufgaben nicht verwendet werden.