Beeskow - Der Berliner Schriftsteller und Lyriker Henryk Gericke wird neuer Burgschreiber in Beeskow. Eine Jury wählte ihn aus 40 Bewerbungen aus. Das gab der Landkreis Oder-Spree nach der Entscheidung am Freitagnachmittag bekannt. Gericke wurde 1964 in Berlin (Ost) geboren und arbeitet seit 1986 als freischaffender Schriftsteller, wie es in der Mitteilung des Kreises hieß. Zudem habe er eine Punkband gegründet und sei in der politischen Opposition Ost-Berlins aktiv gewesen. 2004 hatte Gericke das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste in Berlin erhalten.

Gericke bewege sich in einem Kontrast zwischen Poesie und Punk, hieß es. Er habe die Jury überzeugt durch das spannende Zusammenspiel aus biografischem Hintergrund und seinem begonnenen Romanprojekt „Der Raum ist aus den Fugen“ (Arbeitstitel), in dem er mit einer bildreichen Sprache arbeite. Der Autor soll am 13. Januar 2024 als 31. Burgschreiber eingeführt werden und seine Antrittslesung halten.

30. Burgschreiberin war bis Ende Mai Franziska Hauser.

Der Kreis Oder-Spree und die Stadt Beeskow vergeben das Amt für fünf Monate - verbunden mit der Verpflichtung, neben Antritts- und Abschlusslesung Texte zu veröffentlichen. Zur Unterstützung für die Umsetzung eigener literarischer Vorhaben gibt es ein monatliches Stipendium in Höhe von 1000 Euro. Das Amt gibt es seit 1993 - in Brandenburg ist es das einzige dieser Art.