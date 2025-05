Ein mysteriöser Schriftzug in Chemnitz sorgt seit Tagen für Spekulationen. Seit Mittwoch ist in großen Lettern auch „Kraftklub“ zu lesen. Ein Countdown läuft am Abend ab.

Chemnitz - „Sterben in Karl-Marx-Stadt“ ist seit Montag in großen, roten Lettern über der Chemnitzer Stadthalle zu lesen. Seit Mittwoch steht der Schriftzug nun ergänzt um den Namen der Chemnitzer Band „Kraftklub“ am derzeit geschlossenen Schauspielhaus in der Stadt. Ein Countdown, der am Mittwochabend abläuft, legt ein Konzert der Band nahe.

Agentur bestätigt Konzert - Künstler bleibt geheim

Dass es ein Konzert geben wird, bestätigte die Chemnitzer Stadtverwaltung der Deutschen Presse-Agentur. Die Berliner Agentur Landstreicher Booking, die auch die Konzerte der Band Kraftklub verantwortet, habe die Veranstaltung bei der Stadt angemeldet. Es handle sich um ein „Überraschungskonzert“, so ein Sprecher der Agentur. Demnach solle bis zum Abend geheim bleiben, wer am Ende auftreten wird. „Die Leute sollen gern zahlreich erscheinen“, so der Sprecher der Agentur.

Die Chemnitzer Band Kraftklub hatte bereits 2012 ein spontanes Geheimkonzert auf dem Dach der Chemnitzer Stadthalle gespielt, dass Menschenmassen in die Innenstadt lockte. Das Konzert am Mittwoch wird dem Anschein nach vor dem Schauspielhaus stattfinden. Aus Protest gegen Kultur- und Sozialabbau von Bund, Land und Kommunen halten Aktivisten das Schauspielhaus zuletzt besetzt. Es steht derzeit leer, die geplante Sanierung liegt wegen einer Kostenexplosion auf Eis.