Die Luft im Abstiegskampf war für Science City zuletzt recht dünn geworden. Da kommt der Sieg in Braunschweig gerade recht.

Braunschweig - Die Basketballer von Science City Jena haben das Kellerduell beim Drittletzten Basketball Löwen Braunschweig mit 83:78 (44:39) zu ihren Gunsten entschieden und sind damit dem Klassenverbleib etwas näher gekommen. Den größten Anteil am sechsten Saisonsieg des Aufsteigers aus Thüringen hatten Keith Braxton JR (13), Lorenz Bank, William McNair, Robin Christen (je 11) und Uchenna Iroegbu (10). Für die Niedersachsen, die ihre vierte Niederlage in Serie kassierten, trafen nur Grant Sherfield (22), David NGuessan (17) und Benjamin Schröder (10) zweistellig.

Die Jenaer gerieten im Verlauf der Begegnung nur beim 4:5 (2.) und 27:28 (12.) zweimal knapp in Rückstand. Ansonsten dominierten die Gäste die Szenerie auf dem Parkett und zogen vom 32:32 (14.) auf 44:35 (18.) davon. Diesen Vorsprung bauten die Thüringer bis zur 27. Minute auf 66:53 aus und retteten die Führung vor allem dank ihrer Lufthoheit unter den Brettern (49:37 Rebounds) über die Zeit. Näher als auf 78:81 (40.) kamen die Braunschweiger nicht heran. Braxton JR sorgte im folgenden Angriff mit einem Korbleger für die endgültige Entscheidung.