Viele Jahre lebte Birgit Schrowange in Köln, jetzt ist sie an die Isar gezogen - und fühlt sich wie eine Studentin.

München - Nach ihrem Umzug genießt Moderatorin Birgit Schrowange (67) es, München zu erkunden. „Mein Mann und ich fühlen uns ein bisschen wie zwei Studenten, die sich was Neues erobern. Und wir wollen auch natürlich die Umgebung kennenlernen“, sagte Schrowange der Deutschen Presse-Agentur.

Erst vor kurzem war Schrowange mit ihrem Mann Frank Spothelfer nach vielen Jahren in Köln nach München gezogen - in die Isarvorstadt. „Ich finde, man sollte sich öfter mal im Leben verändern. Das ist immer mein Credo. So alle zehn Jahre bin ich umgezogen - allerdings in Köln, aber jetzt noch mal in eine neue Stadt. Finde ich großartig.“

München sei „wunderschöne Stadt“

Ihr gefalle es bislang „richtig gut“, München sei „eine wunderschöne Stadt“. Den Ausschlag für den Umzug gaben aber ihr Mann und Freunde. „Mein Mann hat immer München sehr geliebt und er hat früher dort studiert und dann sind Freunde von uns tatsächlich nach München gezogen und die haben wir besucht und dann haben wir gesagt: "Ach, könnten wir doch eigentlich auch machen."“, sagte Schrowange der dpa.

„Jetzt sind wir hier“

„Und haben uns dann aus Spaß Wohnungen angeguckt und haben dann eine Wohnung in der Isarvorstadt gemietet, Nägel mit Köpfen und dann haben wir gesagt: "Jetzt sind wir hier."“