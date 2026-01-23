Sicherer Schulweg wegen extremer Glätte nicht möglich: Mehrere Landkreise im Westen Niedersachsens sagen den Präsenzunterricht ab.

Nordhorn - Extreme Eisglätte: In den Landkreisen Osnabrück, Vechta, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie in der Stadt Osnabrück fällt am Freitag der Unterricht an allen allgemeinbildenden Schulen aus.

Wie der Landkreis Grafschaft Bentheim mitteilte, kann wegen der Wetterlage ein sicherer Schülertransport nicht gewährleistet werden. Von der Regelung ist auch das Missionsgymnasium Bardel betroffen. Der Landkreis Osnabrück kündigte wegen Eisregens ebenfalls Schulausfall an.

Die berufsbildenden Schulen der Landkreise Osnabrück und Grafschaft Bentheim wechseln den Angaben zufolge in den Distanzunterricht, auch im Landkreis Emsland ist dies mit Ausnahmen geplant. Laut Landkreis Osnabrück ist die Betreuung für alle Schülerinnen und Schüler, die trotz des Wetters zur Schule kommen, gesichert.

Nach Angaben der Stadtwerke Osnabrück ist zudem witterungsbedingt der Linienverkehr im Stadtgebiet „weitestgehend eingestellt“.