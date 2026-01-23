Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind Ziel von Hackern geworden. Viele Stunde nach dem Angriff sind die Einschränkungen immer noch nicht behoben.

In den Museen der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden kommt es weiter zu Einschränkungen wegen eines Hackerangriffs. (Archivbild)

Dresden - Bei den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden kommt es weiterhin zu Einschränkungen nach einem Hackerangriff. „Es gibt noch keinen neuen Stand“, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Die Museen sind dennoch geöffnet.

Das Sicherheitssystem ist demnach uneingeschränkt funktionsfähig. Dagegen seien der Onlineshop und der Besucherservice aktuell nicht erreichbar. Auch könne in den Museen nur bar bezahlt und derzeit keine Tickets via Internet bestellt werden. Alle schon gebuchten Online-Tickets behielten aber ihre Gültigkeit und könnten vor Ort ausgelesen werden, hieß es.

Zu dem Cyberangriff war es am Mittwoch gekommen. Betroffen waren „weite Teile der digitalen Infrastruktur“, hatten die Kunstsammlungen erklärt. Nähere Details zur Art des Hackerangriffs und möglichen Tätern wurden vorerst nicht bekannt.

Die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden sind ein Verbund von 15 Museen. Dazu gehören das Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss, die Gemäldegalerie Alte Meister im Zwinger sowie die Galerie Neue Meister im Albertinum.